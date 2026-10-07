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Слёзы, гол и поддержка семьи: Лионель Месси провёл прощальный матч за сборную Аргентины

Слёзы, гол и поддержка семьи: Лионель Месси провёл прощальный матч за сборную Аргентины

39-летний Лионель Месси, который месяц назад объявил о завершении карьеры в национальной сборной Аргентины, сыграл свой последний матч на стадионе в Буэнос-Айресе.

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