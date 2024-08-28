Первый канал покажет шоу Загитовой «Хранители времени»

Трансляция пройдет 29 августа в 19:00 по московскому времени на официальном сайте канала. «Звезда мирового фигурного катания Алина Загитова представляет грандиозное ледовое шоу «Хранители Времени»! Это история о зарождении мира… о его традициях, о семье и роде, о памяти и преемственности между поколениями.