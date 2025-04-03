Александр Ляшенко

Вот про это надо на всех доступных европейских площадках, и не только европейцам рассказывать и показывать,обязательно проводя параллели с нацистами Гитлера с Зеленским,вермахта с ВСУ, гестапо и СБУ.Почему РФ до сих пор не провела ни одного!!! показательного суда над укрофашистами, кто умышленно тормозит эти процессы?