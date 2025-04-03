Полянский рассказал о провокации Киева в Буче на заседании СБ ООН — 1134-й день СВО

Так называемая «резня в Буче» была чудовищной провокацией, устроенной Киевом и его британскими сторонниками, заявил 2 апреля в ходе неформального заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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