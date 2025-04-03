ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рамазан Салманов
    Это тот самый Шор муж российской певицы Жасмин?А зачем ему уроженцу Израиля и еврею еще и молдавский паспорт,там он с...Верховный суд Мол...
  • Олег Севастопольский
    Свиньи пархатые - всё им не так ! 😂Депутат Рады Гетм...
  • Александр Ляшенко
    Вот про это надо на всех доступных европейских площадках, и не только европейцам рассказывать и показывать,обязательн...Полянский рассказ...

Полянский рассказал о провокации Киева в Буче на заседании СБ ООН — 1134-й день СВО

Полянский рассказал о провокации Киева в Буче на заседании СБ ООН — 1134-й день СВО

Так называемая «резня в Буче» была чудовищной провокацией, устроенной Киевом и его британскими сторонниками, заявил 2 апреля в ходе неформального заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
Вот про это надо на всех доступных европейских площадках, и не только европейцам рассказывать и показывать,обязательно проводя параллели с нацистами Гитлера с Зеленским,вермахта с ВСУ, гестапо и СБУ.Почему РФ до сих пор не провела ни одного!!! показательного суда над укрофашистами, кто умышленно тормозит эти процессы?
Ответить
17 час.
наверх