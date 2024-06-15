Состояние Байдена и публичные ошибки на саммите привели в шок союзников

SI

Sergey Ivanov

Прежде чем злорадно показывать пальцем на заокеанского партнера, давайте задумаемся: Вот в США на верхушке власти оказалась полудохлая кляча, которая вряд ли что- то соображает. И ведь не разваливается страна! Функционирует! И только в России народ с ужасом вопрошает: -Если не ОН- то кто же? Что же будет, когда ОН уйдет? Ведь погибнет матушка- Русь! Что, неужели до такой степени оскудела Россия, что не найти в ней из 140 000 000 того, кто мог бы занять высший пост? А разница в том, что в США выстроена СИСТЕМА власти. И Президент- всего лишь один из ее элементов. А потому, даже если наверху и окажется выживший из ума маразматик- то государственные институты будут работать. И будут выполнять свои задачи. В России система власти целиком выстроена под одного правителя. Не станет его- и система рассыпется. И новому избраннику придется заново выстраивать эту самую «вертикаль». Только уже под себя. Ну и какая система государственного управления надежней?