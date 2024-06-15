Состояние президента США Джозефа Байдена вызвало шок у присутствующих на саммите G7. Об этом 14 июня сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Состояние Байдена и публичные ошибки на саммите привели в шок союзников
Комментарии
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mark1970 Маргулан Токсанбаев
У них со всей элитой-беда, но беда для нас в том, что они- ядерная держава. И это пугает.
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15 час.
Елена Молодцова
Отпустите дедушку на пенсию, пусть отдыхает. А то он с зеленским сладкая парочка, старый и малый и оба без ума. Только у старого ещё и ядерная кнопка есть, кто знает, что ему в голову стукнет.
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13 час.
SI
Sergey Ivanov
Прежде чем злорадно показывать пальцем на заокеанского партнера, давайте задумаемся: Вот в США на верхушке власти оказалась полудохлая кляча, которая вряд ли что- то соображает. И ведь не разваливается страна! Функционирует! И только в России народ с ужасом вопрошает: -Если не ОН- то кто же? Что же будет, когда ОН уйдет? Ведь погибнет матушка- Русь! Что, неужели до такой степени оскудела Россия, что не найти в ней из 140 000 000 того, кто мог бы занять высший пост? А разница в том, что в США выстроена СИСТЕМА власти. И Президент- всего лишь один из ее элементов. А потому, даже если наверху и окажется выживший из ума маразматик- то государственные институты будут работать. И будут выполнять свои задачи. В России система власти целиком выстроена под одного правителя. Не станет его- и система рассыпется. И новому избраннику придется заново выстраивать эту самую «вертикаль». Только уже под себя. Ну и какая система государственного управления надежней?
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11 час.
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