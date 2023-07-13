"Ростех" запретил сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

"Ростех" запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. Запрет распространяется в том числе на организации, входящие в госкорпорацию, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
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