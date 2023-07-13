smi.today

4 418 подписчиков

"Ростех" запретил сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

"Ростех" запретил сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

"Ростех" запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. Запрет распространяется в том числе на организации, входящие в госкорпорацию, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх