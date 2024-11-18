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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Косплеер Зельды нашёл ошибку в дизайне Линка. На помощь пришёл создатель Super ...

Косплеер Зельды нашёл ошибку в дизайне Линка. На помощь пришёл создатель Super ...

Косплеер Зельды нашёл ошибку в дизайне Линка. На помощь пришёл создатель Super Smash Bros. Масахиро СакурайНа прошлой неделе один из косплееров по Legend of Zelda указал на серьёзный дефект в костюме Линка, из-за которого он не мог вытащить меч из ножен (видео 1).

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