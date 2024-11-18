Косплеер Зельды нашёл ошибку в дизайне Линка. На помощь пришёл создатель Super Smash Bros. Масахиро СакурайНа прошлой неделе один из косплееров по Legend of Zelda указал на серьёзный дефект в костюме Линка, из-за которого он не мог вытащить меч из ножен (видео 1).