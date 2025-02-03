Президент Мулино: Панама прекратит участие в инициативе "Один пояс – один путь"

Global Look Press/Daniel Gonzalez/XinHua Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ходе встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио заявил об отказе продлевать соглашение с Китаем в рамках инициативы "Один пояс – один путь", сообщило агентство PBS News.