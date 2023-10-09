Что известно о третьем дне конфликта Палестины и Израиля

Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября и идет уже третий день. Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении обменять часть заложников, захваченных в ходе операции, на палестинских женщин, заключенных в израильских тюрьмах.
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