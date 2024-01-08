Мбаппе недоволен ультиматумами «Реала» и может перейти в «Ливерпуль»

Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ», но еще окончательно не определился с местом продолжения карьеры. Поздним вечером 7 января в СМИ появилась информация, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе по завершении сезона покинет Париж на правах свободного агента и перейдет в «Реал».