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Царьград

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Скачок радиации на границе с Россией после учений НАТО. Враг бил дронами с территории Финляндии: Испытания "двигателя ядерной войны"

Скачок радиации на границе с Россией после учений НАТО. Враг бил дронами с территории Финляндии: Испытания "двигателя ядерной войны"

Норвежское издание сообщило, что на границе с Россией обнаружила резкий скачок радиации – якобы найдены следы радиоактивного цезия-137, который выделяется после распада урана, спустя несколько месяцев, после учений НАТО.

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