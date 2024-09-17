Скачок радиации на границе с Россией после учений НАТО. Враг бил дронами с территории Финляндии: Испытания "двигателя ядерной войны"

Норвежское издание сообщило, что на границе с Россией обнаружила резкий скачок радиации – якобы найдены следы радиоактивного цезия-137, который выделяется после распада урана, спустя несколько месяцев, после учений НАТО.
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