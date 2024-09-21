БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Больше не добренькие. Россия лишает Финляндию известного на весь мир судостроительного завода

Больше не добренькие. Россия лишает Финляндию известного на весь мир судостроительного завода

Вот хороший сегодня день, не зря с утра отличное настроение. В общем, наша Необъятная лишила финнов прав на один из старших судостроительных заводов России.

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Комментарии
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С
Сергей
&quot;Завод теперь полностью наш.&quot; Это чей?
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19 час.
t
tolip
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16 час.

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