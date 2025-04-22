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Квартира, дом, дача

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6 пород собак с волчьей кровью: кто они и можно ли их держать дома?

6 пород собак с волчьей кровью: кто они и можно ли их держать дома?

У некоторых пород собак действительно по венам течёт волчья кровь. Это отражается не только в их внешности, но и в характере.

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Владимир Аверков
Процесс происхождения домашних собак включает дивергенцию собаки от волка на уровне ДНК, её одомашнивание, формирование различных типов и пород. Собаки принадлежат к роду Canis, объединяющему волкоподобных хищников семейства псовые (Canidae), это первый и единственный полностью одомашненный крупный хищник[1][2]. Сравнительные генетические исследования показали, что собаки и современные волки не являются генетически близкими, но происходят от общего вымершего предка. Предком собаки мог быть мегафаунный волк позднего плейстоцена, а генетическое сходство собак с современным серым волком может быть обусловлено скрещиваниями между ними. В 2020 году доказано, что современные собаки и волки происходят от разных линий рода Canis, а возможный предок собаки плейстоценовый волк по размеру был близок к бродячим собакам....автор,учи матчасть...во всех породах собак есть кровь волка...но не современного,а древнего....
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