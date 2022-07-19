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Агрохимия, животноводство, механизация: в приморских школах откроются агроклассы

Агрохимия, животноводство, механизация: в приморских школах откроются агроклассы

Во Владивостоке в рамках пресс-конференции, состоявшейся 18 июля, главой министерства образования Приморья и представителем компании «Русагро» было подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе при создании агроклассов на базе местных школ.

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