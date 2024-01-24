Сенегал сыграет с Кот-д′Ивуаром в 1/8 финала Кубка Африки, Нигерия против Камеруна, Марокко – ЮАР

Стали известны все пары 1/8 финала турнира. Нигерия – Камерун Ангола – Намибия Кабо-Верде – Мавритания Марокко – ЮАР Мали – Буркина-Фасо Сенегал – Кот-д′Ивуар Экваториальная Гвинея – Гвинея Египет – ДР Конго Напомним, Алжир, Тунис и Гана вылетели с Кубка Африки.
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