Оценщик Кулаков посоветовал не покупать квартиру с прописанными в ней людьми

Интерес ко вторичной недвижимости увеличился в РФ. На какие юридические моменты стоит обратить внимание перед решением о сделке, рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков в беседе с радиостанцией Sputnik.
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