Оценщик Кулаков посоветовал не покупать квартиру с прописанными в ней людьми

Интерес ко вторичной недвижимости увеличился в РФ. На какие юридические моменты стоит обратить внимание перед решением о сделке, рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков в беседе с радиостанцией Sputnik.