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Царьград

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Минцифры России запускает курс для учителей по ИИ в сентябре

Минцифры России запускает курс для учителей по ИИ в сентябре

Александр Снегуров, заслуженный учитель России, обсуждает роль искусственного интеллекта в обучении. В сентябре Минцифры России открывает бесплатный онлайн-курс для всех учителей, чтобы изучить использование ИИ в образовательном процессе.

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