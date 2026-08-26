Минцифры России запускает курс для учителей по ИИ в сентябре

Александр Снегуров, заслуженный учитель России, обсуждает роль искусственного интеллекта в обучении. В сентябре Минцифры России открывает бесплатный онлайн-курс для всех учителей, чтобы изучить использование ИИ в образовательном процессе.
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