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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпухин об игре за «Ак Барс»: «У меня получился лучший сезон по статистике. Спасибо штабу за такую возможность, я чувствовал доверие»

Защитник Илья Карпухин высказался о переходе в «Автомобилист» из « Ак Барса » в межсезонье. – Почему в межсезонье ваш выбор пал на « Автомобилист »? – Совокупность факторов.

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