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МОСИНФОРМ

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Ефимов: 1,5 тыс. рабочих мест создадут в одобренных в июле проектах КРТ

Ефимов: 1,5 тыс. рабочих мест создадут в одобренных в июле проектах КРТ

13 новых проектов комплексного развития территорий одобрила столица в июле текущего года. Их реализация позволит преобразить еще более 79 гектаров неэффективно используемых площадей города.

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