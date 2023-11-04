Расчеты гаубиц Д-20 сорвали ротацию боевиков на правом берегу Днепра

Расчеты российских буксируемых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск «Днепр» продолжают уничтожать позиции и командные пункты украинских националистов на Херсонском направлении специальной операции.
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