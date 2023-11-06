Осенние работы в саду: что нужно успеть в ноябре

Наступил ноябрь, последний осенний месяц. Самое время завершить все осенние работы в саду. Вот список основных работ: Посадка растений; Чистка сада; Мульчирование саженцев; Полив растений; Обрезка; Обработка от вредителей и болезней; Побелка стволов; Убрать ловчие пояса; Заготовить черенки; Защитить растения от грызунов.