Гребешок с грейпфрутом. Стало известно, чем Путин на завтрак угощал лидера Индонезии

На десерт - мусс из ряженки с клюквой Запеченная дальневосточная камбала и гребешок вошли в меню рабочего завтрака президента России Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто, сообщает РИА Новости.
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