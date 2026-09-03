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Гребешок с грейпфрутом. Стало известно, чем Путин на завтрак угощал лидера Индонезии

Гребешок с грейпфрутом. Стало известно, чем Путин на завтрак угощал лидера Индонезии

На десерт - мусс из ряженки с клюквой Запеченная дальневосточная камбала и гребешок вошли в меню рабочего завтрака президента России Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто, сообщает РИА Новости.

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