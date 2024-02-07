Депутат Разворотнева: за некачественную подачу тепла полагается перерасчет

Россиянам при плохом обогреве квартиры зимой советуют измерить температуру воздуха. Если днем она менее 18 градусов тепла, а ночь – менее 16 градусов, то услуга по подаче тепла считается некачественной и в этом случае можно оформить перерасчет, напомнила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.