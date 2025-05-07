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Россиянам назвали малоизвестный способ увеличить пенсию

Россиянам назвали малоизвестный способ увеличить пенсию

Существует малоизвестный способ увеличить страховые выплаты по старости, которым могут пользоваться все работающие пенсионеры, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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