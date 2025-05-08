Памятниками воинской доблести в Крыму

Крым гордится уникальными памятниками воинской доблести, установленными буквально по горячим следам – сразу после освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков.
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