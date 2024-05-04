Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой. «Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждает добрые чувства и вдохновляет нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему.