Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой. «Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждает добрые чувства и вдохновляет нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему.
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