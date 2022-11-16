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Агент Трусовой отреагировал на слова Хрюнова о возможном поединке фигуристки с Бузовой

Агент Трусовой отреагировал на слова Хрюнова о возможном поединке фигуристки с Бузовой

Алексей Николаев, агент серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании Александры Трусовой, опроверг слова промоутера Владимира Хрюнова, что у фигуристки один представитель с победительницей Игр-2018 Алиной Загитовой.

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