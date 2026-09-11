Юные рязанские КВН-щики сыграют в Премьер-лиге

Молодые представители рязанского КВН получили путевку во Всероссийскую Юниор-Лигу. Как сообщил губернатор Павел Малков, ребята из Движения Первых вошли в число лучших команд страны по результатам XV Международного фестиваля детских команд КВН, состоявшегося в Туле.
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