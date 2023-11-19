Компания Hyundai начинает продавать свои автомобили через интернет-магазин

Автобренд Hyundai станет первым в мире, который будет продавать машины через площадку Amazon. Данное решение эксперты рынка уже называют настоящей революцией методов продаж автомобилей, о чем сообщает The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии