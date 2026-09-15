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Евродепутат: ЕС требует от Армении "уступок против РФ" за снятие торговых пошлин

Евродепутат: ЕС требует от Армении "уступок против РФ" за снятие торговых пошлин

www.globallookpress.com/Sergey Elagin/Business Online Евросоюз планирует временно отменить пошлины почти на 80% товаров из Армении, однако взамен Еревану придется выполнить ряд условий, включая новые шаги против России.

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