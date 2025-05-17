MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лилия аркадьевна
    Их бы в музей мумий,одна худоба!Ева Лонгория, Ири...
  • Evgeni Velesik
    Надо было внимательно смотреть фильм "Fantomas".Компания из Слова...
  • Evgeni Velesik
    Во мЛя, люди у станков снаряды точат по 12 часов в смену, получая 80 штук! А тут миллионами лавируют! Когда закончитс...Кто ушел из шоу «...

Рыцарь ли вы? Тест

Рыцарь ли вы? Тест

Железный человек ли вы? Проверьте, за вами не заржавеет или бес страха и упрека вас обуял! фото: фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)Железные люди — рыцари: кто б мог подумать, что столько грозные создания не доживут до наших дней? Говорят, что в последний раз рыцарей видели в СССР, их выдавали совершенно неистребимые приметы: пропускать людей в дверях, подавать дамам пальто, если уходить от жены, то с одним носовом платком, говорить «Спасибо», «Пожалуйста» и не матом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх