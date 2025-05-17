Рыцарь ли вы? Тест

Железный человек ли вы? Проверьте, за вами не заржавеет или бес страха и упрека вас обуял! фото: фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)Железные люди — рыцари: кто б мог подумать, что столько грозные создания не доживут до наших дней? Говорят, что в последний раз рыцарей видели в СССР, их выдавали совершенно неистребимые приметы: пропускать людей в дверях, подавать дамам пальто, если уходить от жены, то с одним носовом платком, говорить «Спасибо», «Пожалуйста» и не матом.