В Архангельске ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Андросов Алексей Васильевич

21 ноября 2023 года в возрасте 96 лет ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Андросов Алексей Васильевич21 ноября 2023 года пришла печальная весть - не стало участника Великой Отечественной войны Андросова Алексея Васильевича.