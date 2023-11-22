В Архангельске ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Андросов Алексей Васильевич

21 ноября 2023 года в возрасте 96 лет ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Андросов Алексей Васильевич21 ноября 2023 года пришла печальная весть - не стало участника Великой Отечественной войны Андросова Алексея Васильевича.
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