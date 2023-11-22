Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    Вероятно убирают конкурентов для нелегальной  икры из Китая.  Смотри статью---Эксперты рассказали, что нелегальная ик...ФСБ на Камчатке и...
  • Иван Щукин
    Ещё месяц назад Гарант объявил что что цена на бензин, после резкого взлёта, начала падать, но вот сколько раз заправ...Бензин снова доро...
  • Коля Колянов
    Правильно он думает по поводу евреев, ведь не зря их гонят отовсюду."Заключать с ними...

В Архангельске ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Андросов Алексей Васильевич

В Архангельске ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Андросов Алексей Васильевич

21 ноября 2023 года в возрасте 96 лет ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Андросов Алексей Васильевич21 ноября 2023 года пришла печальная весть - не стало участника Великой Отечественной войны Андросова Алексея Васильевича.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх