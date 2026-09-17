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Калужские новости

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Зарплата в Калужской области к 2027 году превысит 100 тысяч рублей

Зарплата в Калужской области к 2027 году превысит 100 тысяч рублей

Власти Калужской области прогнозируют рост средней зарплаты до 103,3 тысячи рублей в 2027 году, при этом реальная зарплата с учетом инфляции увеличится на 1,5%.

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