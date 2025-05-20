БлокнотРУ Новости фронта СВО сегодня на вечер 19 мая 2025 года. Трамп поговорил с Путиным Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, третий с момента своего избрания.
Новости СВО: Трамп поговорил с Путиным, ликвидация офицеров НАТО и новые условия перемирия
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Евгений Мангуш
Интересно, а вопрос с кем подписывать документы они обсуждали?
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8 час.
Владимир Соловьев
"Новые условия перемирия". АМЕРИКАНСКИЙ И НАТОВСКИЙ ПЛАН "АНАКОНДА" - УДУШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ И СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ. "ПЕРЕМИРИВАТЬСЯ" С НИМИ - ПРИЗНАВАТЬ ЭТОТ ПЛАН, Т.Е. ЗДАВТЬСЯ НА МИЛОСТЬ "ПОБЕДИТЕЛЯ". УКРАИНА ИЗБРАНА ЗАПАДОМ ЧАСТЬЮ ПЛАНА "АНАКОНДА" И ВОЮЕТ С НАМИ РУКАМИ НАТО И США!
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5 час.
СЗ
Светлана Зуева
Это хорошо,что есть пленные....😡😡😡выжать из них все,что можно и нельзя!
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1 час.
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