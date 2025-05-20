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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Новости СВО: Трамп поговорил с Путиным, ликвидация офицеров НАТО и новые условия перемирия

Новости СВО: Трамп поговорил с Путиным, ликвидация офицеров НАТО и новые условия перемирия

БлокнотРУ Новости фронта СВО сегодня на вечер 19 мая 2025 года. Трамп поговорил с Путиным Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, третий с момента своего избрания.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Интересно, а вопрос с кем подписывать документы они обсуждали?
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8 час.
Владимир Соловьев
&quot;Новые условия перемирия&quot;. АМЕРИКАНСКИЙ И НАТОВСКИЙ ПЛАН &quot;АНАКОНДА&quot; - УДУШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ И СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ. &quot;ПЕРЕМИРИВАТЬСЯ&quot; С НИМИ - ПРИЗНАВАТЬ ЭТОТ ПЛАН, Т.Е. ЗДАВТЬСЯ НА МИЛОСТЬ &quot;ПОБЕДИТЕЛЯ&quot;. УКРАИНА ИЗБРАНА ЗАПАДОМ ЧАСТЬЮ ПЛАНА &quot;АНАКОНДА&quot;  И ВОЮЕТ С НАМИ РУКАМИ НАТО И США!
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5 час.
СЗ
Светлана Зуева
Это хорошо,что есть пленные....😡😡😡выжать из них все,что можно и нельзя!
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1 час.
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