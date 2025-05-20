Новости СВО: Трамп поговорил с Путиным, ликвидация офицеров НАТО и новые условия перемирия

Интересно, а вопрос с кем подписывать документы они обсуждали?

Владимир Соловьев

"Новые условия перемирия". АМЕРИКАНСКИЙ И НАТОВСКИЙ ПЛАН "АНАКОНДА" - УДУШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ И СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ. "ПЕРЕМИРИВАТЬСЯ" С НИМИ - ПРИЗНАВАТЬ ЭТОТ ПЛАН, Т.Е. ЗДАВТЬСЯ НА МИЛОСТЬ "ПОБЕДИТЕЛЯ". УКРАИНА ИЗБРАНА ЗАПАДОМ ЧАСТЬЮ ПЛАНА "АНАКОНДА" И ВОЮЕТ С НАМИ РУКАМИ НАТО И США!