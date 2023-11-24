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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путин: человечество начинает новую главу существования

С внедрением искусственного интеллекта «человечество начинает новую главу своего существования». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности».

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