Путин: человечество начинает новую главу существования

С внедрением искусственного интеллекта «человечество начинает новую главу своего существования». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности».