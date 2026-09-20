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Грани творчества Ивана Бунина: встреча в Твери 24 сентября

Грани творчества Ивана Бунина: встреча в Твери 24 сентября

24 сентября в 11:00 в Малом концертном зале ОДК «Пролетарка» пройдёт мероприятие, посвящённое творчеству Ивана Алексеевича Бунина.

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