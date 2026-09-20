Грани творчества Ивана Бунина: встреча в Твери 24 сентября

24 сентября в 11:00 в Малом концертном зале ОДК «Пролетарка» пройдёт мероприятие, посвящённое творчеству Ивана Алексеевича Бунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым