Российские ученые нашли новый минерал в Карелии

Российские ученые нашли на Заонежском полуострове в Карелии новый минерал селеноджуноит. Информацией об этом поделился Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук» на своем портале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии