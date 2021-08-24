Помощник губернатора РБНЗ Кристиан Хоксби: Политики РБНЗ рассматривают возможность повышения ставки на 50 б.п.

Резервный банк Новой Зеландии сохранил процентные ставки на прежнем уровне на прошлой неделе в основном потому, что было бы трудно сообщить о причинах повышения в тот же день, когда страна была заблокРезервный банк Новой Зеландии сохранил процентные ставки на прежнем уровне на прошлой неделе в основном потому, что было бы трудно сообщить о причинах повышения в тот же день, когда страна была заблокирована, заявил помощник губернатора Кристиан Хоксби.