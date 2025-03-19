Валерий Осталеп: "Шестнадцатилетний ребенок в селе должен чувствовать себя нужным и иметь перспективы"

В Молдове нет естественного жизненного цикла, то есть когда человек, родившись в каком-нибудь селе, может прожить там достойно и культурно, с пониманием, где он заработает деньги, как он займется какой-то профессией, что это кому-то нужно.
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