"Русских продолжают находить мёртвыми по всему миру": Новое расследование о предателях

Чего не отнять у наших оппонентов за рубежом, так это находчивости. Поняв, что ликвидация перебежчика Максима Кузьминова заинтересовала большую аудиторию, они выпустили новое расследование под названием: "Русских продолжают находить мёртвыми по всему миру".