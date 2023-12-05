Новую тему стенда Москвы представили на выставке "Россия"

На московском стенде на Международной выставке-форуме "Россия" меняется тема экспозиции — до 17 декабря там будут рассказывать о предпринимательстве и инновационном развитии, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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