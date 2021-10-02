ПОЛИТРОССИЯ

7 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Панасоники смешные... На что рассчитывают, типа, пиндосы помогут? Ага, ща! После пендаля из Афгана, им сейчас других...NetEase: Россия н...
  • Ваша Светлость
    Михо, гамаржопий, желаю тебе здоровья на ближайшие 9 лет, сидеть тебе, кацо, не пересидеть, главное - соблюдай диету,...Адвокат Алешкин: ...
  • Ваша Светлость
    Мишико таки познает силу "мужской лубови" на своей жирненькой траки, ему припомнят в лагере "борьбу с ворами"...Саакашвили раскры...

Адвокат Алешкин: Саакашвили отправится в грузинскую тюрьму минимум на девять лет

Адвокат Алешкин: Саакашвили отправится в грузинскую тюрьму минимум на девять лет

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили грозит показательный судебный процесс, заявил адвокат Андрей Алешкин.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Ваша Светлость
Михо, гамаржопий, желаю тебе здоровья на ближайшие 9 лет, сидеть тебе, кацо, не пересидеть, главное - соблюдай диету, если что, пиши, свежей галстучатины вышлю, с голода не помрёшь, а попку тебе потом подлечат.:)) каргат, генацвале!:))

Картина дня

наверх