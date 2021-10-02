Адвокат Алешкин: Саакашвили отправится в грузинскую тюрьму минимум на девять лет

ПОЛИТРОССИЯПолитикаАдвокат Алешкин: Саакашвили отправится в грузинскую тюрьму минимум на девять летБывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили грозит показательный судебный процесс, заявил адвокат Андрей Алешкин.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьМихо, гамаржопий, желаю тебе здоровья на ближайшие 9 лет, сидеть тебе, кацо, не пересидеть, главное - соблюдай диету, если что, пиши, свежей галстучатины вышлю, с голода не помрёшь, а попку тебе потом подлечат.:)) каргат, генацвале!:))Комментировать
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