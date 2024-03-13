Как приучить кота пользоваться когтеточкой

Острые когти позволяют котам ловко лазить по деревьям, а также защищаться и охотиться. Однако домашние МУРлыки часто используют мебель и ковры в качестве точилок для своих когтей, что приводит к порче вещей и расстройству хозяев.
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