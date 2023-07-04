«Штурм унд дранг» с доставкой на дом

Семен Семеныч

А кто сказал что этой статьей кого-то прославляют? Это могут быть мало известные факты о войне. Кстати о противнике тоже надо говорить. Чтобы не получилось как в 41-м. Песни пели красивые, а отступали до самой Волги. В кино немцев показывали олухами, а бойцов РККА бравыми. Шапками закидаем. А коммунисты засекретили многое позорное в истории, НАШЕЙ истории. Переписали тоже не мало.