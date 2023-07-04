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«Штурм унд дранг» с доставкой на дом

«Штурм унд дранг» с доставкой на дом

Юрий СЕЛИВАНОВ Гитлеровский вермахт беспрепятственно штурмует мозги российской интернет-аудитории прямо в разгар войны с современным нацизмом на Украине.

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Комментарии
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Семен Семеныч
А кто сказал что этой статьей кого-то прославляют? Это могут быть мало известные факты о войне. Кстати о противнике тоже надо говорить. Чтобы не получилось как в 41-м. Песни пели красивые, а отступали до самой Волги. В кино немцев показывали олухами, а бойцов РККА бравыми. Шапками закидаем. А коммунисты засекретили многое позорное в истории, НАШЕЙ истории. Переписали тоже не мало.
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16 час.
СС
Семен Семеныч
У нас тоже была статистика так себе.
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16 час.
Григорий Худенко
Антикоммунисты засекретили столько, что сейчас если рассекретить, то даже от экрана монитора будет вонять.
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2 час.

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