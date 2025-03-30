🌊⚓ Минтранс РФ планирует запустить морской маршрут Сочи — Абхазия Министерство транспорта России изучает возможность организации регулярного морского сообщения между Сочи и Абхазией.
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🌊⚓ Минтранс РФ планирует запустить морской маршрут Сочи — Абхазия Министерство транспорта России изучает возможность организации регулярного морского сообщения между Сочи и Абхазией.