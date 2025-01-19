Глава ведомства поручил организовать проверку по информации о противоправных действиях мужчины в Свердловской области

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, на территории Екатеринбурга произошёл инцидент, в ходе которого мужчина повредил транспортное средство (автобус), водитель которого, согласно сообщению, не уступил ему дорогу.
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