СМИ: ВСУ находятся в катастрофической ситуации по всему фронту 

Между ВС РФ и ВСУ завязался стрелковый бой на границе с Украиной. Между ВС РФ и ВСУ завязался стрелковый бой на границе с Украиной В районе села Теребрено Краснояружского районе Белгородской области завязался стрелковый бой между российскими и украинскими военными.
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