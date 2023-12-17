СМИ: ВСУ находятся в катастрофической ситуации по всему фронту 

Между ВС РФ и ВСУ завязался стрелковый бой на границе с Украиной. Между ВС РФ и ВСУ завязался стрелковый бой на границе с Украиной В районе села Теребрено Краснояружского районе Белгородской области завязался стрелковый бой между российскими и украинскими военными.