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Патрик Кэйн набрал 3+ очка за матч в 104-й раз в карьере и вышел на 2-е место среди игроков из США в истории НХЛ

Патрик Кэйн набрал 4 (3+1) очка в матче с «Торонто» (5:3). Нападающий «Чикаго» набрал не менее 3 баллов за игру в 104-й раз в карьере.

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