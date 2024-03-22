ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Владимир Алтайцев
    Маразматическая нацистская  ссовская экс-подстилка, это ты смердишь, паскуда  голубаяпованиваеНе пора ли избави...
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И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать

И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать

"Ну, во-первых, мы убьем всех французов." – интервью Толстого французам Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой в интервью изумлённому французу на чистом французском: Толстой: - Кого волнует его (Макрона) мнение?Репортер: - Вас что совершенно не волнует, что говорит Эммануэль Макрон?Толстой: - Абсолютно.

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Комментарии
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Анна Лисовская
Мы не могли иначе. 20 лет Путин готовился к нынешним событиям, поднимал Россию. И теперь заставит уважать нас!
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9 час.
ИС
И Сергеев
Большинство вопросов полезно решать параллельно: заниматься вооружением и разбираться на Украине. Невмешательство в угрозу плохой советчик. С 2006 года (и сейчас тоже) надо начать правильно формировать расходную часть бюджета.
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7 час.
vitaly yanushkevich
Французы, макрон возомнил себя Наполеоном! НАДЕНЬТЕ ЕМУ КОРОНУ .... И ОТПРАВТЕ В СУМАШЕДШИЙ ДОМ, этому,, Наполеону&quot; там место.
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3 час.

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