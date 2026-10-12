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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шалимов о Вахании: «Не понимаю историй, когда игрок приезжает из сборной и оказывается на лавке, потому что подустал, они ж не из-за океана прилетают. Вот Мелехин еще в пятницу сыграл»

Игорь Шалимов выразил недоумение по поводу решения не включать Илью Ваханию в стартовый состав «Краснодара» на игру с «Зенитом» (2:3).

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