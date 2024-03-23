Правительство США частично прекратило работу по причине отсутствия финансирования

Вчера палата представителей США, где большинство у республиканцев, после долгих дискуссий одобрила пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств в размере около 1,2 трлн долларов на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года, который заканчивается 30 сентября.
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